Bisneto de Niemeyer recebe arquitetos belgas durante encontro em Brasília

O legado de Oscar Niemeyer será um dos pontos centrais do encontro entre arquitetos brasileiros e belgas nesta semana, em Brasília. Paulo Sérgio Niemeyer, arquiteto, urbanista, designer e curador, presidente do Instituto Niemeyer e bisneto do arquiteto que projetou alguns dos principais monumentos da capital, participou de um coquetel oferecido pela Embaixada da Bélgica no Brasil durante a passagem de um grupo de 26 arquitetos do país europeu pela cidade.

O encontro, realizado na Residência do Embaixador da Bélgica, reuniu profissionais belgas, arquitetos e outros especialistas brasileiros ligados à arquitetura e à cultura. A ocasião foi marcada pela troca de experiências sobre arquitetura, urbanismo, preservação e o legado de Niemeyer.

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A presença de Paulo Sérgio representa uma oportunidade de aproximação dos visitantes com a história de uma das figuras mais importantes da arquitetura brasileira. Bisneto de Oscar Niemeyer, ele também construiu trajetória própria nas áreas de arquitetura, urbanismo, design e curadoria. Em 2010, participou da fundação do Instituto Niemeyer, dedicado à preservação e à difusão da obra do arquiteto, além de iniciativas relacionadas à cultura, ao urbanismo e ao futuro das cidades.

As belezas da capital



O grupo de arquitetos belgas está no Brasil desde 28 de setembro e permanece no país até 16 de outubro, passando por diferentes cidades e referências da produção arquitetônica brasileira. Em Brasília, o roteiro inclui alguns dos principais marcos da cidade, como o Eixo Monumental, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Embaixada da Itália, o Hospital Sarah Kubitschek, o Palácio Itamaraty e a Catedral Metropolitana, entre outros espaços.

A programação foi pensada para apresentar aos visitantes diferentes dimensões da capital, desde a escala monumental do Plano Piloto até referências da arquitetura residencial. Além das visitas às obras, o grupo terá contato com profissionais brasileiros para discutir arquitetura, urbanismo e preservação.

A passagem por Brasília é uma das etapas de um roteiro mais amplo pelo país. O grupo também visitará Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, conhecendo diferentes períodos, linguagens e escalas da arquitetura brasileira.



Encontro entre arquitetos belgas e brasileiros ressalta legado de Niemeyer (foto: Divulgação)