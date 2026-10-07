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INCÊNDIO EM VEÍCULO

Carro fica destruído após pegar fogo na Ponte Alta, no Gama

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) chegou ao local 30 minutos após o início do incêndio. Não houve vítimas

Acidente ocorreu por volta das 13h desta quarta-feira (7/10) - (crédito: Divulgação: CBMDF)
Acidente ocorreu por volta das 13h desta quarta-feira (7/10) - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Um carro pegou fogo por volta das 13h desta quarta-feira (7/10) no Núcleo Rural Ponte Alta, DF 290 KM 4, fundo da Quadra 01 do Setor Sul, no Gama. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local às 13h30 com três viaturas de socorro. 

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Segundo a corporação, um veículo da marca Renault Logan, na cor prata, foi encontrado consumido por chamas. Os bombeiros realizaram o rescaldo do carro para contenção de outros riscos. Não houve vítimas e as causas do incêndio não foram informadas. 

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para o local.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 07/10/2026 15:07
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