Águas Claras tem Dia das Crianças com mágica, circo e doces de graça

Peça teatral com personagens de Tom e Jerry faz parte das atrações de outubro no DF Plaza Shopping para o público infantil - (crédito: Divulgação)

O DF Plaza Shopping preparou uma programação com brincadeiras, doces, atividades circenses e mágica para celebrar o mês das crianças. O evento Dia das Crianças no Plaza Kids ocorre em 11 de outubro, a partir das 14h, com uma tarde de atrações gratuitas para os pequenos e suas famílias.

Um dos principais destaques é a apresentação do Mágico Steiner, às 15h. O artista é conhecido pelo trabalho com ilusionismo e interação com o público, levando ao shopping em Águas Claras um espetáculo pensado para envolver as crianças.

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A programação começa às 14h com animação infantil e um Circuito Circense, organizados pelo Colégio Católica Brasília. As atividades inspiradas no universo do circo estarão disponíveis até as 18h. No mesmo período, a Escola Lemon Tree promove um Circuito Interativo.

Haverá também uma ação de pintura de rosto realizada pela Ford, das 14h às 17h. Para completar, pipoca e algodão-doce serão distribuídos gratuitamente durante o evento. A Adorável Café promove uma oficina de biscoitos a partir das 14h, com vagas limitadas e inscrição pelo App do DF Plaza Shopping.

As atividades acontecem no Plaza Kids, o maior parque infantil gratuito em área aberta de Águas Claras. “A ideia é que as crianças possam encontrar no DF Plaza um espaço para brincar, assistir aos espetáculos e viver momentos especiais com a família”, afirma Nathália Amarante, coordenadora de Marketing do shopping.

Diversão continua ao longo de outubro

A celebração se estende com uma agenda gratuita de espetáculos infantis aos domingos. Após a programação do dia 11, o público poderá acompanhar Tom e Jerry, em 18 de outubro, e Monster High, no dia 25.

Para encerrar o mês, o shopping prepara uma programação temática de Halloween no dia 31 de outubro, com a Parada de Halloween e a peça infantil A bruxinha que era boa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.