"Dia 25, a era Lula acaba", diz Thiago Manzoni após reunião do PL

Eleito deputado federal, parlamentar diz que vai ajudar Celina a buscar votos que faltaram no 1º turno - (crédito: Divulgação/Izac Tomaz)

Eleito deputado federal pelo Distrito Federal após exercer mandato como deputado distrital, Thiago Manzoni (PL) participou, nesta quarta-feira (7/10), do encontro de eleitos do partido, que reuniu lideranças nacionais da legenda. Durante o evento, o parlamentar defendeu a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e afirmou que a direita brasileira terá papel central na próxima etapa da disputa.

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“A direita brasileira vai reescrever a história do Brasil. Nós vamos devolver (o país) para o caminho da prosperidade, e isso vai ser feito com Flávio Bolsonaro na Presidência. Dia 25, a era Lula acaba no Brasil e o Brasil volta ao caminho da prosperidade e da liberdade”, declarou.

Manzoni também afirmou que uma eventual gestão de Flávio Bolsonaro poderia ampliar o volume de recursos destinados ao Distrito Federal e citou medidas voltadas ao empreendedorismo e à geração de empregos. “Certamente haverá mais recursos para o DF, liberdade de empreender, geração de emprego, geração de riqueza e melhoria na vida do cidadão lá na ponta, que tanto precisa de emprego, tanto precisa de trabalho para sustentar sua família e para crescer na vida”, afirmou.

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O deputado também comentou a articulação de partidos de centro e de direita em torno da candidatura de Flávio no segundo turno. Segundo ele, PP e União Brasil já declararam apoio ao candidato, enquanto outras legendas também devem integrar a aliança. “Haverá uma ampla coalizão dos partidos de centro e de direita para que o Flávio seja presidente do Brasil, porque o Brasil não aguenta mais o PT, não aguenta mais o Lula”, disse.

No Distrito Federal, Manzoni afirmou que está atuando na campanha de Celina Leão (PP), que disputa o segundo turno pelo Governo do Distrito Federal. “Estamos trabalhando. Não vencemos no primeiro turno por alguns votos, mas agora vamos buscar esses votos e fazer maioria. O Distrito Federal vai continuar no caminho certo”, afirmou.