Novo anuncia apoio a Celina no 2º turno com carta de compromisso

O Partido Novo anunciou, nesta quarta-feira (7/10), apoio à candidatura de Celina Leão (PP) no segundo turno da eleição para o Governo do Distrito Federal. A legenda, que teve Kiko Caputo como candidato ao Palácio do Buriti no primeiro turno, condicionou o apoio à assinatura, por Celina, de uma Carta de Compromisso com o Distrito Federal.

Em comunicado divulgado nesta quarta, o partido afirmou que “jamais apoiará o projeto do PT”, em referência à candidatura de Leandro Grass (PT), e classificou o modelo petista como associado, na avaliação da legenda, a “inchaço do Estado, retrocesso econômico e práticas” com as quais não seria conivente. Ao mesmo tempo, o Novo ressaltou que o apoio a Celina não representa um “cheque em branco”.

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Entre os compromissos apresentados pelo partido estão tolerância zero com a corrupção, transparência na administração pública, responsabilidade fiscal e combate ao desperdício de recursos. O documento também prevê critérios técnicos para a escolha de equipes, foco em resultados, redução da burocracia e medidas para ampliar a liberdade de quem produz.

A legenda declarou que pretende manter uma postura de fiscalização mesmo após o apoio eleitoral. “Com a assinatura deste documento por Celina Leão, o Novo demonstra que continuará atuando com responsabilidade, como guardião de uma gestão ética, eficiente e voltada para o cuidar das pessoas”, afirmou.

Ao anunciar o apoio do partido à candidatura de Celina, Kiko Caputo afirmou, em um vídeo junto à governadora, que a decisão foi tomada apesar das críticas que fez à gestão do GDF durante o primeiro turno. “Apesar de termos severas críticas à forma da condução do governo, nós temos uma concordância ideológica que nos impõe estar com ela agora. Conversamos muito, fizemos uma aliança programática”, afirmou. Segundo Kiko, o partido pretende manter uma postura de fiscalização caso Celina seja reeleita. “A gente espera, numa posição de fiscalização, que o DF volte a prosperar de novo”, declarou.

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Celina agradeceu o apoio. “Eu recebo esse apoio, primeiro, com muita responsabilidade. A gente tem um plano de governo muito alinhado com os princípios do que eu assinei hoje, nessa carta compromisso”, afirmou.

A candidata disse que parte das propostas apresentadas pelo partido está em execução no GDF e destacou compromissos para um eventual novo mandato. “Eu vou fazer um governo justo, com todas as medidas que precisam ser tomadas para alinhar cada vez mais essa cidade, para trazer mobilidade, para cuidar de quem precisa, para realmente cuidar da saúde pública, para trazer transparência, tecnologia e outros temas que foram tratados aqui”, declarou.