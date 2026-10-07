Victor Jansen pretende investir pelo menos 50% de suas emendas na saúde

Eleito deputado distrital com 32 mil votos, Victor Jansen (PL), aos 25 anos, é o distrital mais jovem da próxima legislatura. Nesta quarta-feira (07/10), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — ele afirmou que pretende investir pelo menos 50% de suas emendas parlamentares na saúde.

Às jornalistas Adriana Bernardes e Sibele Negromonte, o político falou que, no primeiro dia de seu mandato, vai apresentar um projeto para que todos os distritais façam o mesmo investimento. “Dada a situação da saúde, que precisa de um gás, preciso tomar uma decisão como parlamentar eleito pelo povo de fazer algo por esse assunto”, falou.

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De acordo com Jansen, um dos mecanismos possíveis para aumentar a transparência do dinheiro das emendas seria ter a destinação obrigatória para áreas determinadas. “Dessa forma, dá para saber que aquele deputado está investindo naquela área que é importante para Brasília”, destacou.

Outra prioridade de seu mandato será levar policiamento a todas as escolas do DF. Segundo o político, a urgência surge diante de casos recentes de violência nos institutos de ensino, como o da criança que foi esfaqueada perto de escola em Sobradinho. Jansen explicou que esse trabalho deve ser feito em parceria com o Governo do Distrito Federal. “Não podemos falar sobre educação se os alunos não estiverem seguros dentro de sala de aula”, afirmou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado