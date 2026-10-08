Inscrições para o Marotinha 2026 se encerram nesta quinta-feira (8/10)

Esta quinta-feira (8/10) é o último dia de inscrições para a corrida Marotinha 2026, que será celebrada no Dia das Crianças (12/10), às 8h, levando o público-alvo (crianças entre 4 a 13 anos) para uma experiência lúdica e saudável. O evento acontece no Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV e as entradas custam R$ 70.

O intuito da corrida infantil é estimular hábitos saudáveis no público jovem. Com percursos que variam entre 50, 75, 150, 200, 300 e 400 metros, o evento visa apropriar cada distância às idades das crianças participantes e incentivar um estilo de vida ativo desde a infância. A Marotinha é um evento promovido pelo Correio Braziliense, com apoio da CiaToy, Escola Montessori, Guará Alimentos, Olimpo e o Colégio Up One.

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O encontro também oferece uma programação especial para a família acompanhante do pequeno atleta: a abertura do evento acontece às 7h, com concentração e triagem, além da abertura cívica. Ao final do evento, acontece a cerimônia de premiação e sorteios.

Os inscritos recebem um kit exclusivo, com medalha, camisa oficial, kit-lanche após a prova e uma sacochila. No momento de finalização da corrida, todos os aspirantes a atletas que finalizaram o percurso irão ganhar uma medalha de participação. Não fique fora dessa, as entradas podem ser adquiridas pelo site.