Reality Gamer Fest leva games, robôs e IA ao Recanto Shopping

O Recanto das Emas receberá uma tarde inteiramente dedicada à inovação, cultura geek e entretenimento digital no próximo dia 31 de outubro. O projeto Reality Gamer realiza a edição do Reality Gamer Fest, das 13h às 17h, ocupando a Praça dos Espelhos do Recanto Shopping. Com entrada franca e classificação livre, a iniciativa tem como objetivo aproximar a comunidade local das novas tecnologias de forma simples, acessível e descontraída.
A estrutura montada no centro de compras contará com um espaço gamer completo, equipado com amostras de jogos, estandes com novidades tecnológicas e conteúdos explicativos sobre o avanço e as aplicações da inteligência artificial.
Além de explorar os equipamentos, os participantes poderão testar suas habilidades em campeonatos de e-sports e atividades interativas preparadas para movimentar os visitantes ao longo de toda a tarde.
A programação promete surpreender crianças, jovens e adultos com atrações diversas, como a presença de robôs e convidados especiais do universo digital. O encontro busca mostrar na prática como a tecnologia pode se integrar ao cotidiano por meio da criatividade e do aprendizado prático.
Para garantir a comodidade das famílias e dos participantes durante as quatro horas de atividades, a organização do evento também disponibilizará lanches gratuitos a todos os presentes.
Serviço
Evento: Reality Gamer Fest
Data: 31 de outubro de 2026 (sábado)
Horário: das 13h às 17h
Local: Recanto Shopping — Praça dos Espelhos
Entrada: Gratuita (sem necessidade de retirada prévia de ingressos)
Atrações: Espaço gamer, estandes de tecnologia e IA, mostras de jogos, competições, robôs interativos, convidados especiais e lanche gratuito para os visitantes.
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postado em 07/10/2026 16:24