Reality Gamer Fest leva games, robôs e IA ao Recanto Shopping

Evento gratuito no dia 31 de outubro terá competições, espaço interativo, presença de robôs e distribuição de lanches para o público - (crédito: Divulgação/Reality Gamer Fest)

O Recanto das Emas receberá uma tarde inteiramente dedicada à inovação, cultura geek e entretenimento digital no próximo dia 31 de outubro. O projeto Reality Gamer realiza a edição do Reality Gamer Fest, das 13h às 17h, ocupando a Praça dos Espelhos do Recanto Shopping. Com entrada franca e classificação livre, a iniciativa tem como objetivo aproximar a comunidade local das novas tecnologias de forma simples, acessível e descontraída.

A estrutura montada no centro de compras contará com um espaço gamer completo, equipado com amostras de jogos, estandes com novidades tecnológicas e conteúdos explicativos sobre o avanço e as aplicações da inteligência artificial.

Além de explorar os equipamentos, os participantes poderão testar suas habilidades em campeonatos de e-sports e atividades interativas preparadas para movimentar os visitantes ao longo de toda a tarde.

A programação promete surpreender crianças, jovens e adultos com atrações diversas, como a presença de robôs e convidados especiais do universo digital. O encontro busca mostrar na prática como a tecnologia pode se integrar ao cotidiano por meio da criatividade e do aprendizado prático.

Para garantir a comodidade das famílias e dos participantes durante as quatro horas de atividades, a organização do evento também disponibilizará lanches gratuitos a todos os presentes.

Serviço

Evento: Reality Gamer Fest

Data: 31 de outubro de 2026 (sábado)

Horário: das 13h às 17h

Local: Recanto Shopping — Praça dos Espelhos

Entrada: Gratuita (sem necessidade de retirada prévia de ingressos)

Atrações: Espaço gamer, estandes de tecnologia e IA, mostras de jogos, competições, robôs interativos, convidados especiais e lanche gratuito para os visitantes.