Marotinha 2026 abre inscrições para celebrar o dia das crianças

Por Luiz Francisco*—A Marotinha 2026, maratona infantil promovida pelo Correio, abre as inscrições para celebrar o dia das crianças. A edição deste ano está marcada para o dia 12 de outubro, no Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV, a partir das 8h.

O evento foi criado para incentivar hábitos saudáveis desde a infância, promovendo a prática esportiva de forma lúdica, segura e lúdica. A Marotinha é voltada para crianças com idades entre 4 e 13 anos, que participarão de baterias organizadas por faixa etária e sexo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os percursos terão distâncias adequadas para cada idade para que os pequenos atletas tenham uma experiência inclusiva e compatível com as crianças. O evento também oferece uma programação especial para toda a família.

Todos os inscritos receberão um kit exclusivo composto por camisa oficial, sacochila, medalha e kit lanche pós-prova. Ao final das corridas, todos os participantes que completarem o percurso serão contemplados com medalha de participação.

As inscrições estão abertas até dia 8 de outubro e custam R$ 70 e estão disponíveis pelo site.