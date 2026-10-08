Celina Leão grava programa eleitoral e destaca obras na saúde

A governadora e candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal (GDF), Celina Leão (PP), cumpriu agenda de campanha na manhã desta quinta-feira (8/10), com foco na gravação de conteúdos para a propaganda eleitoral de rádio e TV. A atividade foi realizada em estúdio das 8h às 12h, marcando o início da preparação do material informativo para o segundo turno das eleições no DF.
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Durante o trabalho em estúdio, Celina contextualizou o período em que está no comando do Palácio do Buriti ao declarar que assumiu o governo há cinco meses, deu sequência a muita obra e começou outras.
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Ao gravar a mensagem, a governadora direcionou seu discurso para a área da saúde pública e pontuou o caráter prático das ações conduzidas durante seu mandato. “Hoje, eu vou mostrar tudo o que eu comecei a fazer nessa saúde. Não é promessa, está acontecendo agora”, afirmou.
Na sequência da gravação do programa eleitoral, Celina Leão projetou a continuidade do plano de governo e concluiu seu pronunciamento destacando que só precisa da confiança da população para entregar todas essas obras nos próximos anos.
Na disputa pelo Palácio do Buriti, a representante do PP registrou 49,93% dos votos válidos no primeiro turno. O segundo turno será disputado contra o candidato Leandro Grass (PT), que somou 34,47% dos votos. A agenda de Celina para esta quinta-feira ainda prevê uma caminhada de mobilização em Planaltina, à tarde, e encontros políticos, à noite.
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