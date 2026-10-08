Celina visita feira de Planaltina e promete melhorias na região

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), visitou a Feira de Planaltina na tarde desta quinta-feira (8/10) e falou sobre melhorias a serem implementadas na região.

“Vamos ampliar o número de transporte público, de ônibus para essa região. A gente está fazendo um investimento muito grande”, disse Celina. “Estamos construindo uma UPA e temos mais médicos para reforçar a área da saúde. Estamos construindo UBSs aqui também. Tem construção de escolas. Então, é uma região que vai ter muito a minha presença, prometeu.

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Celina ressaltou que a região Norte tem sido transformada, desde a parte de trânsito até a parte de investimento. "Fizemos dos GDFs na sua Porta. É uma área que está recebendo também muita estrutura de esgoto e drenagem, no Mestre D’Armas e no Estância”, elencou Celina. “O Arapoanga também está recebendo uma nova UPA. O Araponga também recebeu muita parte de iluminação pública, vai receber um restaurante comunitário e precisa de ter uma creche pública também no Araponga. Então, tem muito investimento de tem muita previsão de investimento para essa região para o ano que vem e muita coisa sendo entregue já este ano”, complementou.

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Celina Leão comentou, também, a disputa com Leandro Grass (PT) no segundo turno. “Temos duas opções: ou o retrocesso do PT ou a gente continua avançando na nossa cidade. Sabemos que ainda tem muita coisa que precisa melhorar e ser resolvida, mas tenho enfrentado todas elas de frente. Eu acho que é essa postura que vai contar agora no segundo turno”, destacou a candidata.