Suplente diz que Leila do Vôlei estará envolvida em campanhas

Leany Lemos (PDT) durante evento de apoio à campanha de Leandro Grass (PT), promovido pelo PSB - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A.Press)

Durante ato de apoio do PSB à candidatura de Leandro Grass (PT) ao Governo do Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira (8/10), a suplente da senadora Leila do Vôlei (PDT), Leany Lemos, afirmou que a parlamentar deve continuar atuando politicamente mesmo após o resultado das eleições. Licenciada do mandato no Senado, Leila não foi eleita para um novo período.

Segundo Leany, a senadora deve participar de campanhas políticas e continuar trabalhando por pautas relacionadas ao Distrito Federal e ao país. “A Leila está forte, ela é uma mulher forte, muito determinada e vocês só esperem em 2030”, afirmou. “Antes, ela vai estar também envolvida nas campanhas, trabalhando para que a cidade e o país melhorem.”

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Ao comentar o desempenho eleitoral de Leila, que recebeu quase 700 mil votos na disputa, Leany destacou o resultado como uma demonstração da força do campo político que, segundo ela, defende a democracia e a pluralidade. “Os quase 700 mil votos que a senadora teve, quase 200 mil a mais do que ela teve na outra eleição, mostram a existência desse campo democrático, desse campo progressista, desse campo que é plural”, disse.

Leany também falou sobre a estratégia para o segundo turno e defendeu uma aproximação maior com os eleitores. Para ela, é necessário compreender as demandas da população e apresentar uma alternativa ao que classificou como “desesperança” e “ataque à democracia”. “A gente tem que olhar para as pessoas, ter empatia e entender o que as pessoas desejam”, afirmou.

A suplente de Leila declarou, ainda, apoio à campanha de Grass e afirmou que o resultado do primeiro turno demonstra, na avaliação dela, a existência de um eleitorado disposto a preservar a pluralidade política. Ao citar a atuação futura da senadora, Leany encerrou dizendo: “Ela é uma lutadora e ela é uma capitã, não desprezem uma capitã”.