Grass diz que apoio do PSB amplia diálogo com eleitores no segundo turno

Em ato de apoio do PSB à candidatura de Leandro Grass (PT) ao Governo do Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira (8/10), o petista afirmou que pretende ampliar o diálogo com eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno ou optaram por outros candidatos. O encontro ocorreu na sede nacional do PSB e marcou a oficialização do apoio da legenda à candidatura de Grass na segunda etapa da disputa.

Ao falar sobre a nova dinâmica da campanha, Grass afirmou que a estratégia será buscar eleitores que votaram em branco ou nulo e também aqueles que escolheram candidatos que ficaram fora do segundo turno. “Não é mais sobre a esquerda ou a direita, não é mais sobre um partido ou outro, é sobre o futuro de Brasília”, declarou. O candidato defendeu uma campanha baseada em conversas presenciais, redes sociais e diálogo com diferentes grupos.

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Grass também afirmou que pretende apresentar propostas para áreas como educação, saúde, transporte, segurança, gestão pública e geração de empregos. Segundo ele, a campanha precisa mostrar “o que está em jogo” no segundo turno e convencer os eleitores por meio da escuta. “Agora é rua, agora é presença na rua, nas redes e muito diálogo, muita mensagem para a gente apresentar o nosso projeto”, afirmou.

Sobre o peso do apoio do PSB, o candidato classificou a adesão como “imensa” e “gigantesca” e destacou o histórico de atuação da legenda na gestão pública. Grass também afirmou que pretende incorporar ao seu programa propostas apresentadas pelo candidato do PSB no primeiro turno, Ricardo Capelli, especialmente medidas voltadas aos trabalhadores e entregadores de aplicativos.

Entre as ideias citadas por Grass estão mudanças na tributação e uma proposta relacionada ao IPVA para trabalhadores que utilizam carro ou motocicleta como instrumento de trabalho. “A gente vai incorporar algumas dessas propostas no programa e mostrar que a nossa identidade é também programática, ela também traz um projeto, não apenas partidário”, afirmou o candidato.