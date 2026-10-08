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Sinistro de trânsito

Carro capota e deixa três pessoas feridas na DF-180

As vítimas foram encaminhadas, orientadas e conscientes, para um hospital de região. Ainda não se sabe as causas do capotamento

Capotamento de veículo deixa três feridos - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Capotamento de veículo deixa três feridos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro capotou, na tarde desta quinta-feira (8), na DF-180, sentido Samambaia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o sinistro de trânsito deixou três vítimas.

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Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram um carro capotado na mata próxima à rodovia, onde os três ocupantes do veículo, sendo duas mulheres e um homem, estavam feridos.

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As equipes atenderam as vítimas conforme os protocolos de trauma. Elas foram transportadas para um hospital da região, todas conscientes e orientados.

Até o momento desta publicação, não havia informação sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde dos ocupantes.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 08/10/2026 18:03
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