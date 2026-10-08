Carro capota e deixa três pessoas feridas na DF-180

Um carro capotou, na tarde desta quinta-feira (8), na DF-180, sentido Samambaia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o sinistro de trânsito deixou três vítimas.

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Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram um carro capotado na mata próxima à rodovia, onde os três ocupantes do veículo, sendo duas mulheres e um homem, estavam feridos.

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As equipes atenderam as vítimas conforme os protocolos de trauma. Elas foram transportadas para um hospital da região, todas conscientes e orientados.

Até o momento desta publicação, não havia informação sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde dos ocupantes.