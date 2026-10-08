Defesa Civil emite alerta de calor intenso e baixa umidade nesta quinta(8)

A chance de chuva nos próximos dias é muito baixa - (crédito: Matheus Oliveira/Esp/CB/D.A Press)

A Defesa Civil do Distrito Federal emitiu, nesta quinta-feira (8/10), alerta de calor intenso e umidade de ar muito baixa. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou mínima de 17%, com temperatura máxima de 34°C.

Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, a tendência é de que a umidade relativa do ar fique baixa nos primeiros dias de primavera, em que as chuvas ainda não se estabeleceram completamente. “Chance de chuva, nestes próximos dias, é muito baixa. Ou seja, deve persistir o calor e a baixa umidade”, afirma o especialista.

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Para amanhã (9/10), o calor e o tempo seco se mantêm com índices parecidos com o clima de hoje. O meteorologista também destaca que, a partir da terça-feira (13), a temperatura pode subir até 35°C. “Como está longe, vamos analisar. De qualquer forma, terá umidade abaixo dos 20%.”

Nesse contexto, o alerta da Defesa Civil orienta que a população do DF beba muita água, umidifique os ambientes e evite exposição ao sol. “Proteja sua saúde! Emergência: ligue 199/193”, informou em nota.