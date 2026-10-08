Caminhão com alimentos bate e derruba postes de iluminação no Itapoã

Um caminhão de alimentos colidiu, na tarde desta quinta-feira (8), contra um poste de iluminação na DF-250, no Itapoã. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a colisão causou a derrubada de outros três postes.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o caminhão-baú — que transportava pão de queijo — em colisão contra o poste. Diante disso, as equipes realizaram a sinalização da área e o isolamento do local para a prevenção de riscos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O motorista do veículo foi atendido conforme o protocolo de trauma da CBMDF, mas não foi necessário que o homem fosse transportado para uma unidade hospitalar. Sobre os postes de iluminação, a Neoenergia foi acionada para as providências cabíveis.
Não há informação sobre a dinâmica do acidente.
Saiba Mais
- Cidades DF Homem é preso com oito quilos de drogas no Sol Nascente
- Cidades DF PCC mantinha fotos e endereços de rivais do CV em "livro preto" no DF
- Cidades DF Cratera de 4 metros de profundidade abre no asfalto da comercial da 714 Norte
- Cidades DF Suplente diz que Leila do Vôlei estará envolvida em campanhas
- Cidades DF PM prende homem após ameaçar o filho com arma de fogo