Caminhão com alimentos bate e derruba postes de iluminação no Itapoã

os bombeiros encontraram o caminhão-baú — que transportava pão de queijo — em colisão contra o poste - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão de alimentos colidiu, na tarde desta quinta-feira (8), contra um poste de iluminação na DF-250, no Itapoã. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a colisão causou a derrubada de outros três postes.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o caminhão-baú — que transportava pão de queijo — em colisão contra o poste. Diante disso, as equipes realizaram a sinalização da área e o isolamento do local para a prevenção de riscos.

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O motorista do veículo foi atendido conforme o protocolo de trauma da CBMDF, mas não foi necessário que o homem fosse transportado para uma unidade hospitalar. Sobre os postes de iluminação, a Neoenergia foi acionada para as providências cabíveis.

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Não há informação sobre a dinâmica do acidente.