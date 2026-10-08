Chico Vigilante relembra trajetória e aposta em vitória da esquerda no 2º turno

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) é o convidado do CB.Poder. Na bancada, os jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Reeleito para o seu sexto mandato como deputado distrital com mais de 50 mil votos, Chico Vigilante (PT) foi o convidado do programa CB.Poder desta quinta-feira (8/10) — parceria do Correio com a TV Brasília —, sob a condução dos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza.

Com uma trajetória de quase cinco décadas em Brasília e em Ceilândia, o parlamentar abriu a entrevista destacando a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em ato político em Ceilândia ao lado de Leandro Grass (PT).

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Na agenda, Vigilante atuará como cicerone do presidente Lula em sua segunda visita à região administrativa durante a campanha eleitoral. O parlamentar detalhou que a concentração ocorrerá às 8h da manhã na Feira de Ceilândia, de onde a militância e apoiadores seguirão em caminhada pela Avenida Hélio Prates.

A trajetória política de Chico Vigilante tem forte enraizamento comunitário: ele mora em Ceilândia desde 1977. Ele relembrou que, quando exercia o mandato de deputado federal, recusou o direito ao apartamento funcional no Plano Piloto.

“Quando fui eleito deputado federal, eu prometi que iria continuar morando na Ceilândia, porque a Ceilândia era muito discriminada. Quando a gente saía para pedir emprego aqui no Plano Piloto e dizia que era da Ceilândia, as pessoas não queriam dar emprego para a gente. Então, eu decidi que iria continuar morando na Ceilândia”, explicou o deputado sobre a decisão de recusar o imóvel oficial.

Próxima legislatura



No começo da próxima legislatura, o parlamentar antecipou que irá colher assinaturas para instalação da CPI do BRB. "A história do BRB, que está mal contada ainda e precisa ser contada no seu todo, é o maior assalto da história do mundo todo! (...) Na hora que eu tomar posse, já estou pronto. Já estô com o requerimento, vou buscar assinatura de quem quer o bem do Distrito Federal para a gente instalar a CPI do BRB na próxima legislatura", disse.

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Ele também quer dar atenção aos idosos e à população de rua. "Temos hoje 520 mil idosos no DF sem nenhum atendimento especial. As calçadas são armadilhas: a pessoa cai, quebra o fêmur e morre no hospital por não ter como operar. Temos que ter calçadas, iluminação e academias de verdade", avaliou. "Outra situação é a população de rua. Falam em três mil, mas são muito mais de 12 mil espalhados por aí. Internação compulsória não resolve. Vamos cuidar dos animais, mas vamos cuidar dos seres humanos também, que sequer têm onde tomar um banho", completou.

Assista à entrevista na íntegra: