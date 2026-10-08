Grass critica pesquisas eleitorais: "Institutos erraram feio as projeções"

No primeiro turno, Celina obteve 49,93% dos votos válidos, enquanto Grass recebeu 34,48% - (crédito: Darcianne Diogo/CB/DA Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PT, Leandro Grass, criticou os institutos de pesquisa eleitoral ao comentar os levantamentos divulgados antes do primeiro turno. Segundo ele, as projeções indicavam uma vantagem de Celina Leão (PP) suficiente para encerrar a disputa ainda na primeira etapa, o que não se confirmou.

Leia também: Grass diz que apoio do PSB amplia diálogo com eleitores no segundo turno

“Praticamente todos os institutos de pesquisa erraram. Erraram em Brasília, feio”, afirmou Grass na noite desta quinta-feira (8/10), durante agenda na estação de metrô de Samambaia. “Tinha gente que dava Celina com 55%, tinha instituto que falava de 56%, 54%, daí o segundo turno”, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A declaração foi feita no mesmo dia em que o Datafolha divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno. O levantamento aponta Celina com 55% das intenções de voto, contra 37% de Grass.

No primeiro turno, Celina obteve 49,93% dos votos válidos, enquanto Grass recebeu 34,48%. Como nenhum dos candidatos ultrapassou a metade dos votos válidos, a disputa foi levada ao segundo turno, marcado para 25 de outubro.