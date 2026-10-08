Para 2º turno, Grass defende diálogo com eleitores de outros candidatos

O candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PT, Leandro Grass, defendeu uma nova estratégia de diálogo e convencimento para ampliar o apoio à candidatura no segundo turno. Durante uma agenda na noite desta quinta-feira (8/10), na estação de metrô de Samambaia, o petista afirmou que a campanha precisa alcançar eleitores que não votaram nele no primeiro turno, em vez de concentrar esforços apenas na própria base eleitoral.

“Se nós conversarmos, dialogarmos só com os iguais, não é só a eleição que está em risco, é a própria democracia”, declarou. Para Grass, a capacidade de estabelecer diálogo com quem pensa diferente é um dos fundamentos da democracia, e a campanha precisa transformar esse princípio em estratégia eleitoral.

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O candidato afirmou que o resultado do primeiro turno foi positivo, mas ressaltou que será necessário ampliar a votação para conquistar a maioria do eleitorado. Nesse sentido, apontou como prioridade os eleitores que escolheram outros candidatos, os que não compareceram às urnas e os que votaram em branco ou nulo.

“Não adianta só nós dialogarmos com quem pensa igual, com quem é de esquerda, quem já vota na gente”, disse. Segundo ele, mais de 800 mil pessoas se enquadram nesses grupos e precisam ser convencidas de que o projeto apresentado por sua candidatura é a melhor opção para o Distrito Federal.

A estratégia, portanto, é ampliar o alcance da campanha para além do eleitorado tradicional do PT, buscando interlocução com quem rejeitou ou ainda não aderiu à candidatura no primeiro turno.