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CRIME

Suspeito de aplicar golpes de R$ 60 mil contra idosos é preso no DF

Homem é investigado por integrar quadrilha que usa máquinas de cartão para realizar cobranças fraudulentas

Suspeito de aplicar golpes de R$ 60 mil contra idosos é preso no DF - (crédito: PMDF/Divulgação)
Suspeito de aplicar golpes de R$ 60 mil contra idosos é preso no DF - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em golpes com máquinas de cartão de crédito foi preso, após causar um prejuízo estimado em R$ 60 mil a dois idosos no Distrito Federal, em apenas um dia. O grupo é apontado como responsável por fraudes que provocariam perdas diárias superiores a R$ 100 mil contra moradores da área central de Brasília.

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A prisão ocorreu na quinta-feira (8/10), por volta das 11h, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), na altura do Riacho Fundo I. O suspeito foi localizado por equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar (PMDF), em uma ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Durante a ocorrência, foram apreendidas oito máquinas de cartão de crédito.

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Segundo as informações levantadas pelos policiais, os criminosos utilizavam dados pessoais e bancários das vítimas, principalmente idosos com limites elevados de crédito, para realizar as fraudes. Os suspeitos entravam em contato com as vítimas na data de aniversário e informavam que elas receberiam um presente.

Ao chegar à residência, o suspeito se apresentava como entregador de um estabelecimento comercial e solicitava o pagamento de uma pequena taxa de entrega, geralmente entre R$ 10 e R$ 15. Durante a cobrança, porém, manipulava a máquina de cartão para realizar transações de valores elevados, sem o conhecimento das vítimas.

O preso foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde a ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis. Segundo a PMDF, ele possui extensa ficha criminal, com passagens por estelionato e furto cometidos em São Paulo.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 09/10/2026 09:30
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