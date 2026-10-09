Suspeito de aplicar golpes de R$ 60 mil contra idosos é preso no DF - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em golpes com máquinas de cartão de crédito foi preso, após causar um prejuízo estimado em R$ 60 mil a dois idosos no Distrito Federal, em apenas um dia. O grupo é apontado como responsável por fraudes que provocariam perdas diárias superiores a R$ 100 mil contra moradores da área central de Brasília.

A prisão ocorreu na quinta-feira (8/10), por volta das 11h, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), na altura do Riacho Fundo I. O suspeito foi localizado por equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar (PMDF), em uma ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Durante a ocorrência, foram apreendidas oito máquinas de cartão de crédito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo as informações levantadas pelos policiais, os criminosos utilizavam dados pessoais e bancários das vítimas, principalmente idosos com limites elevados de crédito, para realizar as fraudes. Os suspeitos entravam em contato com as vítimas na data de aniversário e informavam que elas receberiam um presente.

Ao chegar à residência, o suspeito se apresentava como entregador de um estabelecimento comercial e solicitava o pagamento de uma pequena taxa de entrega, geralmente entre R$ 10 e R$ 15. Durante a cobrança, porém, manipulava a máquina de cartão para realizar transações de valores elevados, sem o conhecimento das vítimas.

O preso foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde a ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis. Segundo a PMDF, ele possui extensa ficha criminal, com passagens por estelionato e furto cometidos em São Paulo.