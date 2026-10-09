Atlas/Bloomberg: Flávio tem 52,8% e Lula aparece com 47,2% no 2º turno

Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na primeira rodada da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg realizada após o primeiro turno das eleições. Divulgado nesta sexta-feira (9/10), o levantamento aponta 52,8% dos votos válidos para o senador, contra 47,2% para o petista.
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A vantagem de 5,6 pontos percentuais nesse recorte supera a margem de erro da pesquisa, de um ponto percentual para mais ou para menos. É a primeira vez desde abril que Flávio aparece numericamente à frente de Lula por uma diferença superior à margem de erro.
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Segundo turno — votos válidos
Os votos válidos são utilizados pela Justiça Eleitoral para a contagem do resultado final da eleição e desconsideram votos brancos e nulos.
- Flávio Bolsonaro (PL) — 52,8%
- Lula (PT) — 47,2%
Segundo turno — votos totais
No cenário que considera o total de entrevistados, Flávio soma 51,1% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45,7%. Outros 3,2% afirmaram que votariam em branco ou nulo ou ainda não souberam responder.
- Flávio Bolsonaro (PL) — 51,1%
- Lula (PT) — 45,7%
- Branco/Nulo/não sei — 3,2%
Mudança em relação às rodadas anteriores
O resultado representa uma mudança em relação aos levantamentos mais recentes da série. Nas rodadas realizadas em setembro e na pesquisa de 3 de outubro, Flávio Bolsonaro e Lula apareciam empatados numericamente, ambos na faixa dos 47%.
Na nova rodada, o senador avançou quatro pontos percentuais, enquanto Lula atingiu o menor percentual registrado desde o início da série, em dezembro de 2025.
A pesquisa, portanto, inaugura o acompanhamento do segundo turno com Flávio em vantagem sobre o presidente tanto no total de entrevistados quanto na contabilização dos votos válidos.
Dados técnicos
O levantamento AtlasIntel/Bloomberg está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03663/2026. A pesquisa entrevistou 5.026 pessoas por recrutamento digital aleatório entre 3 e 8 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.