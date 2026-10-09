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ELEIÇÕES 2026

Atlas/Bloomberg: Flávio tem 52,8% e Lula aparece com 47,2% no 2º turno

A vantagem de 5,6 pontos percentuais nesse recorte supera a margem de erro da pesquisa

É a primeira vez desde abril que Flávio aparece numericamente à frente de Lula por uma diferença superior à margem de erro - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado e Ricardo Stuckert)
É a primeira vez desde abril que Flávio aparece numericamente à frente de Lula por uma diferença superior à margem de erro - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado e Ricardo Stuckert)

Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na primeira rodada da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg realizada após o primeiro turno das eleições. Divulgado nesta sexta-feira (9/10), o levantamento aponta 52,8% dos votos válidos para o senador, contra 47,2% para o petista.

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A vantagem de 5,6 pontos percentuais nesse recorte supera a margem de erro da pesquisa, de um ponto percentual para mais ou para menos. É a primeira vez desde abril que Flávio aparece numericamente à frente de Lula por uma diferença superior à margem de erro.

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Segundo turno — votos válidos

Os votos válidos são utilizados pela Justiça Eleitoral para a contagem do resultado final da eleição e desconsideram votos brancos e nulos.

  • Flávio Bolsonaro (PL) — 52,8%
  • Lula (PT) — 47,2%

Segundo turno — votos totais

No cenário que considera o total de entrevistados, Flávio soma 51,1% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45,7%. Outros 3,2% afirmaram que votariam em branco ou nulo ou ainda não souberam responder.

  • Flávio Bolsonaro (PL) — 51,1%
  • Lula (PT) — 45,7%
  • Branco/Nulo/não sei — 3,2%

Mudança em relação às rodadas anteriores

O resultado representa uma mudança em relação aos levantamentos mais recentes da série. Nas rodadas realizadas em setembro e na pesquisa de 3 de outubro, Flávio Bolsonaro e Lula apareciam empatados numericamente, ambos na faixa dos 47%.

Na nova rodada, o senador avançou quatro pontos percentuais, enquanto Lula atingiu o menor percentual registrado desde o início da série, em dezembro de 2025.

A pesquisa, portanto, inaugura o acompanhamento do segundo turno com Flávio em vantagem sobre o presidente tanto no total de entrevistados quanto na contabilização dos votos válidos.

Dados técnicos

O levantamento AtlasIntel/Bloomberg está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03663/2026. A pesquisa entrevistou 5.026 pessoas por recrutamento digital aleatório entre 3 e 8 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 09/10/2026 09:17
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