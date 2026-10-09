"Hoje é dia de energizar e seguir em frente para ganhar", afirma Grass

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal, afirmou que pretende concentrar a campanha do segundo turno no contato direto com a população e na mobilização pelas redes sociais. Durante caminhada com Lula em Ceilândia, o petista disse que quer ampliar o diálogo com trabalhadores e pequenos empreendedores e associou a candidatura à continuidade de políticas federais nas áreas de educação e saúde.

“É a energia da vontade de mudar, mudar Brasília, melhorar o Brasil, a gente continuar avançando o país com Pé-de-Meia, com escola integral, com Mais Médicos, com Farmácia Popular”, declarou.

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O candidato destacou que Ceilândia foi escolhida pela sua característica de pessoas trabalhadoras. “Nós estamos do lado dessas pessoas. Hoje é um dia para energizar, encher o coração de energia, de força e esperança e seguir em frente para ganhar a eleição”, ressaltou.

Sobre a estratégia para os próximos dias, resumiu: “É isso aqui: rua e redes (sociais). Conversar na rua, escutar as pessoas, conversar, explicar e, nas redes, levar a nossa mensagem, falar a verdade, combater a mentira, a desinformação”.

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O candidato criticou a atual gestão do DF e ressaltou que a escolha está nas mãos do eleitor. “Dia 25 de outubro, a população vai votar para continuar do jeito que está aqui em Brasília, com essa tragédia de corrupção, incompetência e morte, ou em quem quer mudar Brasília para um lugar melhor”, declarou.

Para Ceilândia, Grass prometeu ampliar a rede pública de saúde, contratar profissionais e construir um novo hospital. “A Celina inaugurou uma cerca, eu vou inaugurar um hospital”, afirmou.

O candidato defendeu o fortalecimento do comércio e dos pequenos e médios empresários, além de melhorias no transporte público. “Fortalecer quem gera emprego, quem trabalha, melhorar o transporte aqui em Ceilândia, expandir o metrô e fazer com que a população daqui e de todo o DF seja respeitada”, declarou.