Celina realiza gravações e amplia apoios para o segundo turno

A atual chefe do Buriti reuniu apoiadores e aliados políticos para participar das produções da campanha - (crédito: Fernando Santos)

A 16 dias das Eleições 2026, a governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), intensificou a agenda de gravações de propagandas eleitorais para o segundo turno. Nesta sexta-feira (9/10), a atual chefe do Buriti reuniu apoiadores e aliados políticos para participar das produções da campanha.

Segundo Celina, o segundo turno tem sido uma oportunidade para ampliar o diálogo com diferentes grupos políticos. “Sempre falo que Deus sabe todas as coisas. O segundo turno está me dando a oportunidade de ouvir mais gente, mais ideias, agregar coisas mais positivas para que possamos entregar um DF muito melhor em quatro anos”, afirmou.

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A governadora ainda destacou que parte dos aliados que estão se aproximando agora apoiou outros candidatos no primeiro turno, mas passou a integrar o grupo político dela nesta nova fase da disputa. “Esses apoios que estão vindo agora são muito importantes”, ressaltou.