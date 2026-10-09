Puxado pela conta de luz, IPCA de Brasília atinge 0,89% em setembro

A energia elétrica e a habitação impulsionaram a inflação em Brasília, exercendo pressão sobre os custos de vida na capital federal - (crédito: Kleber Sales/CB/D.A.Press)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Brasília registrou 0,89% em setembro de 2026, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (9/10) pelo IBGE. A marca superou a média nacional de 0,82% e representou a maior taxa apurada na capital federal desde fevereiro de 2025, quando o indicador ficou em 1,38%.

O resultado representou uma aceleração expressiva após o recuo de -0,02% verificado em agosto de 2026. No mesmo mês do ano anterior, em setembro de 2025, o índice alcançou 0,41%. Com esses dados, a capital acumula inflação de 3,98% no ano e de 4,91% no período de 12 meses.

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Pressão de habitação e energia elétrica

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram aumento em setembro. O maior impacto veio de habitação, que subiu 2,32% e exerceu pressão de 0,31 ponto percentual sobre o resultado final.

A energia elétrica residencial subiu 8,78% e configurou o principal impacto individual no índice do mês, com 0,24 ponto percentual. Essa elevação ocorreu com o fim do Bônus de Itaipu, creditado nas contas de agosto, somado à permanência da bandeira tarifária amarela, que adiciona R$ 1,885 a cada 100 Kwh consumidos. O segmento registrou também acréscimos no aluguel residencial (1,12%) e no condomínio (0,28%).

Alimentos e transportes em alta

O grupo alimentação e bebidas teve alta de 1,28% no mês, após registrar baixa em agosto. A alimentação no domicílio cresceu 1,51%, impulsionada por aumentos expressivos em itens essenciais:

limão: 47,00%

tomate: 36,52%

cebola: 18,22%

arroz: 4,90%

pão francês: 2,66%

A alimentação fora do domicílio subiu 0,94%, motivada por refeição (1,05%) e lanche (0,92%). Já as retrações no setor ocorreram na melancia (-14,16%), mamão (-9,49%), banana-d’água (-8,77%) e banana-prata (-3,46%).

O setor de transportes avançou 0,78%, influenciado por passagens aéreas (6,27%), conserto de automóvel (1,56%) e gasolina (1,33%). Em contraste, caíram os preços de automóvel usado (-2,73%), seguro voluntário de veículo (-2,69%) e automóvel novo (-0,75%).

O único recuo registrado ocorreu em artigos de residência (-0,28%), com quedas em móvel para copa e cozinha (-2,89%), móvel para sala (-2,45%), refrigerador (-1,42%) e móvel para quarto (-1,29%).

Calculado desde 1980 pelo IBGE para famílias com rendimento de 01 a 40 salários-mínimos, o IPCA abrange dez regiões metropolitanas e seis municípios, incluindo Brasília. A apuração confrontou os valores coletados entre 01 e 29 de setembro de 2026 com o período base de 31 de julho a 31 de agosto de 2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.