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Estabelecimento comercial sofre incêndio e bombeiros combatem as chamas

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e impedir que se espalhasse para estebelecimentos vizinhos. Duas pessoas inalaram a fumaça e receberam atendimento

Estabelecimento comercial sofre incêndio e bombeiros combatem as chamas - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Estabelecimento comercial sofre incêndio e bombeiros combatem as chamas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por José Ghesti*—Nesta sexta-feira (9/10), uma loja foi tomada por um incêndio. O caso aconteceu na Entrequadra Norte N (EQNN) 5/7, em Ceilândia Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h43 para atender a ocorrência e empenhou quatro viaturas de socorro.

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Ao chegarem ao local do incêndio, as equipes se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo pela porta de entrada do estabelecimento. Os bombeiros combateram as chamas com o uso de mangueiras pressurizadas e resfriamento do ambiente, para impedir que o fogo se espalhasse para outras lojas.

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Ao fim da ocorrência, os bombeiros identificaram que duas pessoas haviam inalado fumaça. Ambas foram avaliadas e uma delas foi levada para o hospital, a outra recusou o transporte. O proprietário da loja recusou a realização da perícia do CBMDF.

Não há informações sobre as causas do incêndio.

Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/10/2026 13:21
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