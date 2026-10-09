Estabelecimento comercial sofre incêndio e bombeiros combatem as chamas

Por José Ghesti*—Nesta sexta-feira (9/10), uma loja foi tomada por um incêndio. O caso aconteceu na Entrequadra Norte N (EQNN) 5/7, em Ceilândia Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h43 para atender a ocorrência e empenhou quatro viaturas de socorro.

Ao chegarem ao local do incêndio, as equipes se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo pela porta de entrada do estabelecimento. Os bombeiros combateram as chamas com o uso de mangueiras pressurizadas e resfriamento do ambiente, para impedir que o fogo se espalhasse para outras lojas.

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Ao fim da ocorrência, os bombeiros identificaram que duas pessoas haviam inalado fumaça. Ambas foram avaliadas e uma delas foi levada para o hospital, a outra recusou o transporte. O proprietário da loja recusou a realização da perícia do CBMDF.

Não há informações sobre as causas do incêndio.

Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

