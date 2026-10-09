InícioCidades DF
Incêndio

Apartamento na Asa Norte pega fogo, e duas pessoas são atendidas

Uma equipe de combate a incêndio florestal estava perto do local e extinguiu as chamas. Duas pessoas foram atendidas com crise nervosa

Bombeiro atua em incêndio em apartamento na Asa Norte - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Bombeiro atua em incêndio em apartamento na Asa Norte - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por José Ghesti*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Nesta sexta-feira (9/10), um incêndio atingiu um apartamento no Setor Terminal Norte, na Asa Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta de 11h30 para atender a ocorrência, para onde foram encaminhadas quatro viaturas de socorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: Estabelecimento comercial sofre incêndio e bombeiros combatem as chamas

No local do incêndio, uma equipe de combate a incêndio florestal, que estava próxima, respondeu ao chamado e extinguiu as chamas. Depois disso, viaturas de incêndio urbano e atendimento pré-hospitalar chegaram para prestar apoio. Foi realizada a ventilação do andar, possibilitando aos moradores voltarem às suas residências.

Duas pessoas foram atendidas com crise nervosa, mas sem necessidade de serem transportadas ao hospital. Não há informações sobre a causa do fogo.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/10/2026 14:44 / atualizado em 09/10/2026 14:45
x