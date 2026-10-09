Apartamento na Asa Norte pega fogo, e duas pessoas são atendidas

Por José Ghesti*

Nesta sexta-feira (9/10), um incêndio atingiu um apartamento no Setor Terminal Norte, na Asa Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta de 11h30 para atender a ocorrência, para onde foram encaminhadas quatro viaturas de socorro.

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No local do incêndio, uma equipe de combate a incêndio florestal, que estava próxima, respondeu ao chamado e extinguiu as chamas. Depois disso, viaturas de incêndio urbano e atendimento pré-hospitalar chegaram para prestar apoio. Foi realizada a ventilação do andar, possibilitando aos moradores voltarem às suas residências.

Duas pessoas foram atendidas com crise nervosa, mas sem necessidade de serem transportadas ao hospital. Não há informações sobre a causa do fogo.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

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