Sexta parcela do IPTU começa a vencer a partir da próxima terça (13/10)

O prazo para o pagamento da sexta parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) começa a vencer a partir da próxima terça-feira (13/10) e termina na segunda-feira (19/10). Os contribuintes que optaram pelo modelo de pagamento devem estar atentos às datas de vencimento, que funcionam conforme o último dígito de inscrição do imóvel.
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A guia de pagamento pode ser emitida de forma on-line, por meio do Portal de Serviços da Receita do Distrito Federal. Nele, o contribuinte seleciona a opção de emissão do IPTU, informa os dados do imóvel e gera o documento para quitação na rede bancária autorizada.
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A Secretaria de Economia orienta os pagantes a respeitarem os prazos para evitar a cobrança de juros e multa por atraso.
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