Veja o que costuma funcionar no DF no feriado de 12 de outubro

Moradores do Distrito Federal que planejam a rotina para esta segunda-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, precisam redobrar a atenção com o funcionamento de serviços públicos, comércio e transporte. A data nacional costuma alterar o expediente de agências bancárias, postos de atendimento, repartições governamentais e centros de compras em todas as regiões administrativas da capital federal.

Leia mais

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Transporte público

O transporte coletivo costuma circular com escala especial durante o feriado.

Metrô-DF: a operação habitualmente segue a escala tradicional de domingos e feriados, das 7h às 19h, com intervalos maiores entre as viagens. Recomenda-se acompanhar os canais oficiais do Metrô-DF para eventuais atualizações de grade.

Ônibus: as linhas costumam operar com tabela horária de domingo, podendo haver reforço em trajetos direcionados a áreas de lazer, como o Parque da Cidade e a orla do Lago Paranoá.

Bancos e lotéricas

As agências bancárias costumam fechar para atendimento presencial ao público no feriado. Caixas eletrônicos, canais de internet banking e aplicativos continuam disponíveis para consultas, saques e transferências. Boletos e contas de consumo com vencimento na data geralmente podem ser quitados no primeiro dia útil subsequente sem encargos, segundo as regras gerais do setor bancário, mas é prudente checar as condições diretamente com a instituição financeira. A abertura das casas lotéricas é facultativa.

Comércio e shoppings

Os estabelecimentos comerciais do DF geralmente praticam horários diferenciados nas folgas nacionais.

Shoppings: áreas de alimentação e lazer costumam operar das 12h às 22h, enquanto lojas e quiosques geralmente funcionam das 14h às 20h. É recomendável consultar a programação de cada centro comercial.

Comércio de rua: o atendimento é facultativo. Farmácias, padarias e mercearias costumam definir suas escalas individualmente, ao passo que a maior parte das lojas de vestuário costuma permanecer fechada.

Feiras permanentes: o funcionamento varia por feira, com maior probabilidade de abertura nos setores de alimentação e hortifrúti.

Saúde e segurança pública

Serviços essenciais de urgência e emergência mantêm o atendimento contínuo.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os prontos-socorros dos hospitais públicos costumam atender 24 horas. O Samu atende ininterruptamente pelo telefone 192. Já Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambulatórios e farmácias de alto custo tradicionalmente suspendem as atividades durante o feriado, retomando os atendimentos no dia útil seguinte. Delegacias da Polícia Civil do DF costumam operar em regime de plantão para registro de ocorrências.

Parques e lazer

Espaços abertos ao ar livre costumam ser boas alternativas de lazer para o Dia das Crianças.

Zoológico de Brasília: habitualmente abre das 8h30 às 17h, com encerramento da bilheteria às 16h.

Jardim Botânico: geralmente recebe visitantes das 9h às 17h para passeios e trilhas.

Parques ecológicos e urbanos: áreas como Parque da Cidade, Olhos D'Água e Parque de Águas Claras costumam manter os portões abertos das 6h às 18h, com entrada franca.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.