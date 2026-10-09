DF está em alerta laranja para baixa umidade

A previsão é de baixa umidade e altas temperaturas nesta sexta (10/10) e para o fim de semana - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou, por volta das 16h desta sexta-feira (9/10), umidade mínima de 12% e máxima de 34ºC. Para o fim de semana, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de alerta laranja para baixa umidade do ar, ou seja, ela deve variar entre 20% e 12%. Isso significa risco de incêndios florestais e à saúde. No momento, o aviso laranja segue até as 21h deste sábado (10/10).

Além da baixa umidade, as altas temperaturas devem continuar. No sábado, a previsão é de que a máxima chegue a 34°C, e a mínima, a 20°C. No domingo, o tempo deve manter-se parecido, com máxima de 33°C e mínima de 21°C.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Incêndio atinge local próximo ao Ibama e à UnB na Asa Norte

Em relação à umidade, nos dois dias, ela pode variar entre 20% e 60%. É preciso ficar alerta, pois o tempo seco pode causar sintomas como ressecamento da pele e desconforto dos olhos, boca e nariz. A orientação é beber muita água, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates