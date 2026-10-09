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Incêndio atinge local próximo ao Ibama e à UnB na Asa Norte

Fumaça começou a ser vista desde as 13h desta sexta-feira (9/10). Corpo de Bombeiros do DF enviaram três viaturas ao local

Fumaça intensa chama atenção na tarde desta sexta-feira (9/10) no Plano Piloto - (crédito: Diogo Albuquerque/ Material cedido ao Correio)
Fumaça intensa chama atenção na tarde desta sexta-feira (9/10) no Plano Piloto - (crédito: Diogo Albuquerque/ Material cedido ao Correio)

Um incêndio atinge uma área de vegetação atrás do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na L4 Norte, na tarde desta sexta-feira (9/10). A fumaça e as chamas começaram a partir das 13h, e o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado. 

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O local do incêndio é próximo ao Lago Paranoá e ao campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB). Os bombeiros enviaram três viaturas e informaram, por volta das 14h30, que o fogo havia sido combatido. A causa do incêndio e a área atingida pelas chamas ainda não foram informadas. 

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*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 09/10/2026 14:35 / atualizado em 09/10/2026 14:37
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