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Tráfico

Homem é preso com armas, munições e drogas durante operação em Ceilândia

Ação do Batalhão de ROTAM apreendeu pistola com numeração raspada, skunk e haxixe

Material apreendido pela ROTAM em Ceilândia inclui armas, munições e mais de 1 kg de drogas - (crédito: Material cedido ao Correio)
Material apreendido pela ROTAM em Ceilândia inclui armas, munições e mais de 1 kg de drogas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo na noite desta quinta-feira (8/10), em Ceilândia. A prisão ocorreu por volta das 19h30 durante uma operação conjunta do Batalhão de ROTAM e do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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Na ação, as equipes policiais apreenderam um revólver calibre .38, uma pistola 9mm com numeração suprimida, 21 munições intactas dos dois calibres e três carregadores. Além do armamento, os policiais localizaram uma quantidade expressiva de entorpecentes, incluindo cerca de 1,1 kg de skunk, aproximadamente 530 gramas de dry (tipo concentrado de haxixe) divididos em placas e porções, 50 comprimidos de Rohypnol e porções de maconha.

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O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e autuação em flagrante. A operação contou com o apoio das equipes de ROTAM Alfa, GTAM Alfa e da unidade Águia de ROTAM.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Darcianne Diogo e Carlos Silva
postado em 08/10/2026 23:52
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