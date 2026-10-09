Livro conta história dos animes e detalha produções como Dragon Ball

Guia que propõe um mergulho em produções que viraram clássicos na história do anime, como Naruto (2002), Os Cavaleiros do Zodíaco (1986), Dragon Ball (1986) e Pokémon (1997), o livro Anime-se³: Animês, lançamento da LC Books, traz uma coletânea com mais de 60 anos de histórias sobre as animações japonesas. O guia procura se aprofundar nos aspectos teóricos, estéticos e artísticos desses conteúdos para explicá-los aos fãs da cultura pop e interessados pela área.

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Escrita por Roger Armstrong e com coautoria do roteirista e arte-educador Wlady Pereira, a obra é dividida em três seções. A primeira fala sobre a introdução da expansão asiática no meio audiovisual, a segunda reúne mais de 200 resenhas que ajudam a compreender os aspectos por trás dos animes e a terceira traz 12 eixos temáticos que abordam diversos assuntos apresentados nessas animações.

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O manuscrito analisa um repertório desde 1960 até os animes dos dias atuais. Ele apresenta títulos de sucesso como Naruto (2002), Os Cavaleiros do Zodíaco (1986), Dragon Ball (1986), Pokémon (1997) e clássicos como Astroboy (1963) e King Kong (1966).

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Anime-se³: Animês é o primeiro livro de uma trilogia que apresentará também as escolas de animação dos Estados Unidos e da Europa para mostrar as contribuições que cada uma tem na formação e no imaginário de gerações.





Serviço

Livro Anime-se!³: Animês

Do autor Roger Armstrong, editora LC Books Editora. Compra pela Amazon, Preço do produto R$ 199 (físico), R$ 99 (e-book).



