Atirador que baleou três em bar é preso e alega "vingança"

O Batalhão de Rotam da Polícia Militar prendeu o suspeito de balear três pessoas em um bar de Santa Maria, nessa sexta-feira (9/10). Em depoimento, ele afirmou que o crime foi motivado por um acerto de contas.
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Câmeras do circuito interno de segurança mostraram a chegada do autor ao local em uma bicicleta. Segundo a polícia, ele apontou a arma para a cabeça do rival e tentou atirar, mas a arma teria falhado. Neste momento, João Vitor disparou várias vezes e acabou atingindo o rapaz e outros dois frequentadores do bar.
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Após receberem informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), equipes da Rotam iniciaram diligências para identificar e localizar o responsável pelos disparos. Durante as buscas, os policiais identificaram o suspeito.
João Vitor foi encontrado escondido na sacada do imóvel vizinho a sua residência. À polícia, ele relatou que há três meses o rival tentou matá-lo e, por isso, decidiu se vingar. Contou ainda que após o crime foi a uma barbearia da região devolver a arma emprestada.
O preso foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).
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