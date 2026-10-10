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VIOLÊNCIA

Atirador que baleou três em bar é preso e alega "vingança"

Preso detalhou que sofreu uma tentativa de homicídio há três meses e, por isso, decidiu se vingar

Autor dos disparos em bar de Santa Maria foi encontrado escondido na sacada do imóvel vizinho a sua residência - (crédito: Reprodução/Vídeo)
Autor dos disparos em bar de Santa Maria foi encontrado escondido na sacada do imóvel vizinho a sua residência - (crédito: Reprodução/Vídeo)

O Batalhão de Rotam da Polícia Militar prendeu o suspeito de balear três pessoas em um bar de Santa Maria, nessa sexta-feira (9/10). Em depoimento, ele afirmou que o crime foi motivado por um acerto de contas.

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Câmeras do circuito interno de segurança mostraram a chegada do autor ao local em uma bicicleta. Segundo a polícia, ele apontou a arma para a cabeça do rival e tentou atirar, mas a arma teria falhado. Neste momento, João Vitor disparou várias vezes e acabou atingindo o rapaz e outros dois frequentadores do bar.

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Após receberem informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), equipes da Rotam iniciaram diligências para identificar e localizar o responsável pelos disparos. Durante as buscas, os policiais identificaram o suspeito.

João Vitor foi encontrado escondido na sacada do imóvel vizinho a sua residência. À polícia, ele relatou que há três meses o rival tentou matá-lo e, por isso, decidiu se vingar. Contou ainda que após o crime foi a uma barbearia da região devolver a arma emprestada.

O preso foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 10/10/2026 11:31
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