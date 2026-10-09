Combate a incêndio perto da UnB mobiliza quatro instituições

Fagulha de fogo em árvore próxima ao IBAMA - (crédito: Beatriz Ocké/C.B/D.A Press)

O incêndio que atingiu uma área de vegetação nas imediações da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília (UnB) foi extinto por uma equipe de, pelos menos, 40 pessoas, distribuídas em equipes do Prevfogo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

Segundo Marcos Rocha, coordenador de logística do Prevfogo, as equipes do Ibama e do Ibram foram os primeiros a chegar no local e, em seguida, chegaram as demais.Marcos Rocha acredita que o incêndio tenha sido motivado pelo tempo seco e pelo vento intenso. “O tempo está muito seco, às vezes, até uma fagulha de cigarro, com o vento também, pega fácil e pode acontecer isso”, disse.

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Apesar de ainda ser possível ver pequenas fagulhas, o fogo já está sob controle na região.