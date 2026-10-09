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Combate a incêndio perto da UnB mobiliza quatro instituições

Ibama, ICMBio, CBMDF e Ibram atuaram no combate às chamas, que já estão controladas. Não houve vítimas

Fagulha de fogo em árvore próxima ao IBAMA - (crédito: Beatriz Ocké/C.B/D.A Press)
Fagulha de fogo em árvore próxima ao IBAMA - (crédito: Beatriz Ocké/C.B/D.A Press)

O incêndio que atingiu uma área de vegetação nas imediações da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília (UnB) foi extinto por uma equipe de, pelos menos, 40 pessoas, distribuídas em equipes do Prevfogo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram). 

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Segundo Marcos Rocha, coordenador de logística do Prevfogo, as equipes do Ibama e do Ibram foram os primeiros a chegar no local e, em seguida, chegaram as demais.Marcos Rocha acredita que o incêndio tenha sido motivado pelo tempo seco e pelo vento intenso. “O tempo está muito seco, às vezes, até uma fagulha de cigarro, com o vento também, pega fácil e pode acontecer isso”, disse. 

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  • Incêndio foi registrado no ínicio da tarde desta sexta-feira (9/10)
    Incêndio foi registrado no ínicio da tarde desta sexta-feira (9/10) Divulgação: CBMDF
  • Equipe do Prev-fogo foi a primeira a chegar para combater o incêndio
    Equipe do Prev-fogo foi a primeira a chegar para combater o incêndio Beatriz Ocké/C.B/D.A Press
  • IBRAM realiza os últimos trabalhos para extinção completa de pequenos pontos com fagulhas de fogo
    IBRAM realiza os últimos trabalhos para extinção completa de pequenos pontos com fagulhas de fogo Beatriz Ocké/C.B/D.A Press
  • Parte da vegetação atingida pelas chamas na Faculdade de Educação Física da Unb
    Parte da vegetação atingida pelas chamas na Faculdade de Educação Física da Unb Beatriz Ocké/C.B/D.A Press
 

Apesar de ainda ser possível ver pequenas fagulhas, o fogo já está sob controle na região. 

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

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Por Beatriz Ocké
postado em 09/10/2026 16:29 / atualizado em 09/10/2026 16:39
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