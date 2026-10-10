Celina Leão (PP) se reúne com deputados federais eleitos neste sábado (10/10)

Celina reforçou a importância de orientar os eleitores a conferir os números dos candidatos na urna eletrônica - (crédito: Laezia Bezerra)

A governadora do DF e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), se reuniu, na manhã deste sábado (10/10), com lideranças e parlamentares, entre eles, o deputado federal Rafael Prudente (MDB), para receber eleitores e apoiadores.

Durante o encontro, no Comitê Central de campanha da candidata, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), ela falou sobre estratégias para gerar mais empregos na capital e agradeceu o apoio da equipe de Rafael Prudente.

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"Nossa equipe está mobilizada e nosso deputado federal Rafael Prudente, um dos mais bem votados na Câmara dos Deputados, trouxe todo seu grupo para nos apoiar com um só objetivo: vencermos essa campanha", disse.

Prudente destacou o compromisso de ajudar a governadora na geração de novos empregos, oferecendo mais oportunidades aos moradores da capital.

Durante a reunião, Prudente destacou o apoio do MDB à campanha de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República. Já Celina reforçou a importância de orientar os eleitores a conferir os números dos candidatos na urna eletrônica, em referência aos votos anulados no primeiro turno. Ela pediu aos participantes que continuem mobilizados até o último dia da votação, explicando como votar no 11.

"Estamos orientando as pessoas, fazendo colinha para ajudar a lembrar o nosso número na hora de votar, e essa mobilização deve continuar até a eleição", disse.

Em seguida, a governadora se reuniu com a equipe política do senador Izalci Lucas, eleito para a Câmara dos Deputados pelo PL/DF, também no SIA. No encontro, afirmou que conta com o apoio do grupo para buscar recursos e garantir a governabilidade no Distrito Federal.

"O Izalci vai nos apoiar trazendo recurso para o DF e, assim, nos ajudar a governar. Estamos juntos, o povo do Izalci está com Celina Leão e eu estou com o povo de Izalci", frisou.

Celina falou, ainda, sobre a composição das bancadas eleitas e defendeu a articulação entre representantes políticos. "Temos três senadores, cinco deputados federais e fizemos 18 distritais. Precisamos de governabilidade no DF. Nunca houve unidade tão grande; nós temos a chance de arrematar tudo isso", concluiu Celina.



