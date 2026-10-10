DF terá sábado ensolarado, máxima de 34°C e umidade em 15%

O Distrito Federal terá mais um dia marcado pelo calor intenso e pelo ar seco neste sábado (10/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima deve chegar aos 34°C, enquanto a mínima deve ficar na casa dos 19°C.

Contudo, a grande preocupação para os brasilienses segue sendo a baixa umidade relativa do ar. Durante a tarde, o índice pode despencar e chegar aos 15%, enquanto a máxima fica em 60%. Ao longo do dia, o predomínio será de sol com poucas nuvens no céu.

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Devido aos baixos índices de umidade, a recomendação é beber bastante água ao longo do dia, hidratar as vias aéreas com soro fisiológico, usar protetor solar e evitar a prática de atividades físicas ao ar livre nos horários de pico do calor, entre 10h e 16h.