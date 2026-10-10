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Previsão do tempo

DF terá sábado ensolarado, máxima de 34°C e umidade em 15%

Sem previsão de chuva, baixa umidade exige atenção redobrada com a hidratação e atividade física ao ar livre

Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Dia de Muito calor - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Dia de Muito calor - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal terá mais um dia marcado pelo calor intenso e pelo ar seco neste sábado (10/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima deve chegar aos 34°C, enquanto a mínima deve ficar na casa dos 19°C.

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Contudo, a grande preocupação para os brasilienses segue sendo a baixa umidade relativa do ar. Durante a tarde, o índice pode despencar e chegar aos 15%, enquanto a máxima fica em 60%. Ao longo do dia, o predomínio será de sol com poucas nuvens no céu. 

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Devido aos baixos índices de umidade, a recomendação é beber bastante água ao longo do dia, hidratar as vias aéreas com soro fisiológico, usar protetor solar e evitar a prática de atividades físicas ao ar livre nos horários de pico do calor, entre 10h e 16h.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 10/10/2026 09:18
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