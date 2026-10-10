Suspeito é preso por estupro de vulnerável contra criança de 10 anos

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável - (crédito: Caio Gomez)

Um homem de 48 anos foi preso por estupro de vulnerável, depois de tocar na perna direita de uma criança de 10 anos, nas proximidades de um bar na Avenida Transversal do Paranoá. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime, que está previsto no artigo 217-A, do Código Penal. O indivíduo foi detido pelo 20° Batalhão de Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada na noite da última sexta-feira (9/10). Ainda de acordo com a corporação, a testemunha, que é tia da menor, teria presenciado o momento e acionado a PM. A partir do relato das testemunhas, o suspeito foi preso e encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia Civil (Paranoá), onde o caso será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

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