Idosa morre após ser atropelada por carro na DF-440, em Sobradinho

Uma mulher idosa morreu na noite desta sexta-feira (9/10) após ser atropelada por um carro na DF-440, na região do Núcleo Rural Sobradinho, no Distrito Federal. A vítima foi atingida por um Toyota Etios de cor prata e não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, a mulher morava nas proximidades do local do acidente e estaria atravessando a via para conversar com um funcionário da Escola Classe Santa Helena quando foi atingida pelo veículo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). As circunstâncias em que o atropelamento ocorreu, no entanto, ainda não foram esclarecidas oficialmente. Segundo a corporação, a morte da mulher foi constatada durante o atendimento das equipes de socorro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Ainda conforme os bombeiros, o motorista do Toyota Etios permaneceu no local após o acidente para prestar suporte à ocorrência. A família da vítima também foi informada sobre o caso e compareceu ao local para fazer o reconhecimento do corpo.
A PCDF foi acionada para realizar a perícia na via e apurar os fatos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do acidente.