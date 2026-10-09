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Trânsito

Idosa morre após ser atropelada por carro na DF-440, em Sobradinho

Mulher estaria atravessando a via na noite desta sexta-feira (9/10) quando foi atingida pelo veículo

Vítima mora nas proximidades do local do acidente - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Vítima mora nas proximidades do local do acidente - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Uma mulher idosa morreu na noite desta sexta-feira (9/10) após ser atropelada por um carro na DF-440, na região do Núcleo Rural Sobradinho, no Distrito Federal. A vítima foi atingida por um Toyota Etios de cor prata e não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, a mulher morava nas proximidades do local do acidente e estaria atravessando a via para conversar com um funcionário da Escola Classe Santa Helena quando foi atingida pelo veículo.

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O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). As circunstâncias em que o atropelamento ocorreu, no entanto, ainda não foram esclarecidas oficialmente. Segundo a corporação, a morte da mulher foi constatada durante o atendimento das equipes de socorro.

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Ainda conforme os bombeiros, o motorista do Toyota Etios permaneceu no local após o acidente para prestar suporte à ocorrência. A família da vítima também foi informada sobre o caso e compareceu ao local para fazer o reconhecimento do corpo.

A PCDF foi acionada para realizar a perícia na via e apurar os fatos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do acidente.

 

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Beatriz Mascarenhas
postado em 09/10/2026 23:48
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