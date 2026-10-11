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ELEIÇÕES 2026

Celina Leão acusa adversários de espalhar panfletos com número de votação errado

Equipe do candidato Leandro Grass (PT) afirmou que o partido não está envolvido na panfletagem com número errado da campanha da governadora

Segundo Celina Leão, material de divulgação falso foi encontrado no Cruzeiro - (crédito: Cedido ao Correio)
Segundo Celina Leão, material de divulgação falso foi encontrado no Cruzeiro - (crédito: Cedido ao Correio)

A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou neste domingo (11/10) que adversários produziram panfletos com o número errado de sua candidatura com o objetivo de prejudicar sua votação no primeiro turno das eleições.

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Segundo Celina, panfletos foram encontrados nesta semana na região do Cruzeiro. A candidata afirmou que sua equipe está tomando providências para identificar e responsabilizar os autores do material, que, segundo ela, divulgava incorretamente seu número nas urnas.

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“É um absurdo. Eu acho que o PT caiu na vala do desespero, na vala do crime, porque isso é um crime, você produzir um panfleto físico com o número errado de uma candidata. Eles esqueceram que eu coloquei 14 mil câmeras nessa cidade, nós vamos pegar esses criminosos”, declarou.

A candidata afirmou ainda que o caso será denunciado à Polícia Federal. “Essas pessoas estão cometendo crime, já basta as notícias apócrifas contra os servidores públicos que eles estão fazendo nos grupos. Continuamos reforçando e orientando os eleitores a votarem corretamente”, ressaltou.

Outro lado

Em nota, a assessoria de Leandro Grass (PT), que disputa o segundo turno do Governo do Distrito Federal com Celina, afirmou que os partidos que integram a coligação DF do Povo — Federação Brasil da Esperança, PDT e Federação PSOL Rede — não são responsáveis pela produção dos panfletos.

“A campanha de Leandro Grass e os partidos que formam a coligação não têm qualquer responsabilidade sobre esse material e repudiam as acusações sem evidências que as comprovem. Estamos fazendo uma campanha limpa e respeitando a legislação”, diz o texto.

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Por Beatriz Mascarenhas e Laezia Bezerra
postado em 11/10/2026 15:29
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