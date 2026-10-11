Duas pessoas são encontrados mortas dentro de casa em Ceilândia

Os corpos das duas vítimas foram encontrados na manhã deste domingo (11/10) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na manhã deste domingo (11/10) um homem e uma mulher foram encontrados mortos na QNM2 da Ceilândia. As vítimas, que ainda não foram identificadas, estavam no interior de uma casa na região, ambos sem vida, quando os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar chegaram na residência.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe foi acionada às 9h30, para atender um possível duplo homicídio no local do crime. Segundo testemunhas, disparos de arma de fogo foram escutados na região durante a manhã de hoje, e a PM confirmou que as vítimas podem ter sido baleadas.

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Ainda conforme a corporação, não há informações sobre a autoria do homicídio. No momento, o caso está sendo investigado pela 15º Delegacia de Polícia Civil (Ceilândia Centro).