Grass promete reforçar saúde e criar linha de VLT no Recanto das Emas

Leandro Grass visitou UPA do Recanto das Emas e prometeu reforço na saúde - (crédito: Vinicius Loures/Divulgação)

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), passou a tarde em campanha no Recanto das Emas. Intercalando a agenda entre o trio elétrico, caminhadas e panfletagem na região, Grass visitou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e prometeu melhor funcionamento da rede de saúde pública.

Durante a visita à unidade, Grass criticou a demora no atendimento e defendeu a contratação de mais profissionais de saúde. “Eu vou contratar mais servidores, equipar melhor a UPA e entregar o Hospital do Recanto das Emas em pleno funcionamento", afirmou.

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Além da saúde, o candidato apresentou propostas para melhorar a mobilidade e ampliar as oportunidades de trabalho no Recanto das Emas. Uma delas é a implantação de uma linha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ligando a cidade ao Riacho Fundo e ao Riacho Fundo II, com integração à rede de transporte público.

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Durante as agendas, Grass conversou com moradores e comerciantes e ouviu reclamações sobre os problemas enfrentados pela população. Acompanhado do deputado distrital Chico Vigilante (PT) e de apoiadores, o candidato caminhou pelo centro comercial da cidade, distribuiu material de campanha e tirou fotos com eleitores.