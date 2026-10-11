Celina destaca esforço para preservar FCDF durante corrida com aprovados da segurança

Celina Leão (PP) correu no Eixão do Lazer na Corrida dos Aprovados da Segurança e da Caminhada dos Apoiadores - (crédito: Imprensa/Divulgação)

A ampliação do efetivo das forças de segurança do Distrito Federal foi o tema de um encontro entre a governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, e aprovados em concursos públicos, neste domingo (11), no Eixão do Lazer. A mobilização reuniu participantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e da Polícia Penal, na chamada Corrida dos Aprovados da Segurança e da Caminhada dos Apoiadores.

Em relação à Polícia Penal, a candidata ao GDF falou sobre a previsão de novas nomeações para as corporações. De acordo com Celina, um ofício solicitando convocações já foi encaminhado, e há previsão orçamentária para ampliar o efetivo da corporação. Para a categoria, também mencionou a possibilidade de reestruturação salarial e de novas chamadas após o período eleitoral.

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“Vocês dão a vida de vocês pelas vidas dos outros. É uma profissão que tem que ter amor à farda e pelo que faz”, afirmou Celina, ao falar sobre as reivindicações dos grupos.

Sobre a PMDF, Celina Leão defendeu o aumento do quadro de oficiais e citou a ação judicial que apresentou para preservar os recursos do Fundo Constitucional do DF, que financia áreas como segurança pública, saúde e educação. “Isso é importante para nomear vocês”, declarou, ao relacionar a manutenção dos recursos às convocações.

Durante o encontro, a candidata recebeu uma homenagem da comissão geral dos aprovados do CBMDF pelo apoio às reivindicações da categoria. Os participantes também cobraram avanços nas convocações e no reforço do número de profissionais nas corporações.