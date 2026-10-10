Celina promete melhorar o atendimento a pessoas com deficiência

A governadora ainda afirmou que pretende fazer de sua gestão "o governo mais inclusivo da história" - (crédito: Matheus Oliveira/CB/D.A.Press)

A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição no Distrito Federal, afirmou que pretende ampliar as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e fortalecer a estrutura administrativa responsável pela pauta na capital.

Durante agenda com o deputado distrital Iolando (PP), em Brazlândia, ela prometeu transformar a secretaria da área em um órgão com orçamento próprio e mais recursos para executar ações de inclusão. “Eu tenho um compromisso de ser a melhor governadora para a pessoa com deficiência. Nós vamos transformar essa secretaria numa secretaria de verdade, com dinheiro, orçamento”, declarou.

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Celina mencionou o apoio de aliadas políticas para ampliar os investimentos e a atenção às demandas das pessoas com deficiência. “Eu vou ter três senadoras (apoiando a pauta). É uma pauta do coração da Michelle (Bolsonaro). Não vai faltar dinheiro para nós. A Damares (Alves) já cuida, mas ela com Michelle e com a Bia (Kicis), vai ser uma superssecretaria”, afirmou.

Ao defender a inclusão nos bairros e em diferentes regiões administrativas, a governadora afirmou que pretende fazer de sua gestão “o governo mais inclusivo da história”. Ela citou, ainda, a atuação anterior como secretária de Esporte, período no qual, segundo ela, estabeleceu critérios para ampliar o acesso de pessoas com deficiência às atividades oferecidas nas vilas olímpicas do DF.

“Eu fiz uma portaria determinando que todas as vilas olímpicas tivessem 30% de pessoas com deficiência sendo atendidas”, afirmou. Segundo Celina, a medida contribuiu para transformar os centros olímpicos e paralímpicos em espaços de inclusão. “Se a gente conseguiu fazer isso nas vilas, nós vamos fazer isso no DF inteiro”, ressaltou.