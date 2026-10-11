Governo articula medidas emergenciais após incêndio na Centcoop

Órgãos do DF articulam medidas emergenciais e estruturais após incêndio na Centcoop - (crédito: Divulgação)

Representantes do Governo do Distrito Federal (GDF), do governo Federal e das cooperativas de catadores se reuniram, neste domingo (11/9), para definir medidas após o incêndio que atingiu, no sábado (10/10), o complexo da Central das Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis do Distrito Federal (Centcoop), na Estrutural.

A mobilização começou menos de 24 horas após o incêndio e conta com representantes das áreas de Governo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Secretaria da Mulher, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Novacap e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Administração Regional, além de membros do governo federal e das cooperativas.

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Na reunião, foram abordadas medidas para atendimento aos trabalhadores, continuidade das atividades das cooperativas, recuperação das instalações e adoção de ações permanentes de prevenção e resposta a emergências.

Atendimento aos catadores

Entre as providências, está a instalação de um posto de atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) dentro da Centcoop, com servidores de plantão para orientar e atender os catadores afetados pela interrupção das atividades.

A previsão é de que os auxílios socioassistenciais sejam pagos até a próxima terça-feira (13/10). Apesar dos danos materiais registrados no complexo, não houve vítimas.

O Serviço de Limpeza Urbana informou, durante a reunião, que vai antecipar a entrega de dois caminhões e de empilhadeiras que já estavam previstos em sua programação para atendimento às cooperativas. Os equipamentos deverão contribuir para a reorganização das atividades de coleta.

Outra medida já adotada anteriormente está relacionada à estrutura operacional das cooperativas. No mês passado, a Secretaria de Meio Ambiente viabilizou a doação de 10 caçambas de aço, destinadas ao apoio às atividades de manejo e armazenamento de materiais.

Também foram discutidas medidas para preservar a continuidade dos pagamentos referentes aos serviços realizados pelas cooperativas, para reduzir os impactos da paralisação temporária.

Prevenção a incêndios

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) participou das discussões e vai apoiar a articulação para a definir e realização periódica de aceiros negros na região da Centcoop.

As medidas discutidas abrangem tanto o atendimento imediato aos catadores quanto ações de médio e longo prazo destinadas à recuperação da entidade, à retomada das atividades e ao aprimoramento da prevenção contra novos incêndios.

































