GDF ajudará na recuperação de cooperativa atingida por incêndio

A governadora Celina Leão (PP) prometeu apoio do governo para recuperar os prejuízos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), manifestou solidariedade aos catadores da Central de Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis do Distrito Federal (Centcoop), atingida por um incêndio na Estrutural, neste sábado (10/10).

Celina afirmou que conversou por telefone com Lúcia Fernandes, presidente da Centcoop, e prometeu apoio do governo para recuperar os prejuízos. “Eu tenho um trabalho com as áreas sociais com essas mulheres. A minha solidariedade a todas as cooperativas. O Governo do Distrito Federal vai ajudá-las a recuperar tudo isso”, declarou.

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A governadora ressaltou que ainda não é possível calcular os danos provocados pelo fogo nem confirmar quantos veículos e equipamentos foram atingidos. “Nós tínhamos veículos e equipamentos que conseguimos por doação de emendas de deputados. É muito triste”, lamentou.

Celina informou que pretende fazer uma visita técnica ao local, mas aguarda a liberação dos bombeiros e a conclusão da avaliação técnica. “Os bombeiros ainda não liberaram para a gente estar lá presente. Disseram que ainda não posso entrar, que eles não têm nem laudo ainda, e só podemos entrar após o laudo técnico”, afirmou.

A governadora destacou que o trabalho das cooperativas é essencial para o sustento das famílias que vivem da reciclagem e afirmou que o governo pretende acompanhar a recuperação das atividades.”Posso falar para todas elas que o governo do Distrito Federal vai ajudá-las a recuperar tudo isso. São muitas pessoas que vivem da reciclagem e nós estamos juntos até o fim”, declarou.