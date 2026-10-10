Incêndio atinge área de cooperativa de recicláveis na Estrutural

Os catadores da cooperativa se mobilizaram para retirar os materiais recicláveis e evitar que o fogo causasse mais prejuízo - (crédito: Matheus Oliveira)

Um incêndio florestal atingiu um galpão da Cooperativa de Materiais Recicláveis na Estrutural, na tarde deste sábado (10/10). Segundo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), o fogo está controlado, apesar da grande quantidade de fumaça no local.

Catadores da cooperativa se mobilizaram para retirar os materiais recicláveis e evitar que o fogo causasse mais prejuízo aos trabalhadores. A tenente Dulcilamar, do CBMDF, informou que o incêndio estava na fase de resfriamento e rescaldo, após as equipes controlarem as chamas.

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“Quando a gente chegou, tratava-se de um incêndio em vegetação que passou para alguns materiais que estavam entre o muro e o galpão. O fogo atingiu a área ao redor, mas não chegou a entrar no galpão”, explicou. A porta-voz acrescentou que o combate inicial contou com a atuação de uma equipe que já estava no local e que não houve vítimas.

A tenente explicou que a fumaça preta vista na região era provocada pela queima de materiais plásticos e outros produtos combustíveis que estavam do lado de fora do galpão. Por causa da toxicidade da fumaça, ela alertou para que as pessoas mantenham distância da área atingida.