DF registra 39 incêndios em vegetação somente neste sábado (10/10), diz CBMDF

A maior parte das ocorrências foram registradas nas regiões de Sobradinho, São Sebastião e Paranoá - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a capital registrou 39 ocorrências de incêndio em vegetação só neste sábado (10/10). De acordo com a corporação, a altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar podem ter contribuído para a propagação do fogo.

A maior parte das incidências aconteceram nas regiões de São Sebastião, Paranoá e Sobradinho, entre as 10h e as 17h. O CBMDF alerta que, mesmo com as chuvas ao longo da semana, as condições climáticas ainda deixam a vegetação propícia ao fogo, o que reforça a importância de adotar medidas de segurança.

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Entre elas, o CBMDF recomenda:

Não realizar queimadas para limpar terrenos;

Não descartar bitucas de cigarro acesas em áreas de vegetação seca;

Manter aceiros exclusivamente em propriedades rurais.

Em casos de incêndio, acione o corpo de bombeiros pelo número 193.