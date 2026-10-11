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Incêndio

DF registra 39 incêndios em vegetação somente neste sábado (10/10), diz CBMDF

Segundo a corporação, as condições climáticas de seca e altas temperaturas podem ter contribuído para propagação das chamas

A maior parte das ocorrências foram registradas nas regiões de Sobradinho, São Sebastião e Paranoá - (crédito: CBMDF/Divulgação)
A maior parte das ocorrências foram registradas nas regiões de Sobradinho, São Sebastião e Paranoá - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a capital registrou 39 ocorrências de incêndio em vegetação só neste sábado (10/10). De acordo com a corporação, a altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar podem ter contribuído para a propagação do fogo. 

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A maior parte das incidências aconteceram nas regiões de São Sebastião, Paranoá e Sobradinho, entre as 10h e as 17h. O CBMDF alerta que, mesmo com as chuvas ao longo da semana, as condições climáticas ainda deixam a vegetação propícia ao fogo, o que reforça a importância de adotar medidas de segurança.

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Entre elas, o CBMDF recomenda:

  • Não realizar queimadas para limpar terrenos;
  • Não descartar bitucas de cigarro acesas em áreas de vegetação seca;
  • Manter aceiros exclusivamente em propriedades rurais.

Em casos de incêndio, acione o corpo de bombeiros pelo número 193.

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Beatriz Mascarenhas
postado em 11/10/2026 15:27
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