Celina planeja ampliar creches e ações de proteção às mulheres

Celina Leão (PP) participa de agenda em comemoração ao Dia Das Crianças em Ceilândia nesta segunda-feira (12/10) - (crédito: Carlos Silva/ CB)

A governadora Celina Leão (PP) afirmou que pretende ampliar a oferta de creches e espaços de lazer no Distrito Federal, além de fortalecer políticas de assistência social e proteção às mulheres. As propostas foram apresentadas durante um evento em comemoração ao Dia das Crianças, promovido pela Associação Casa de Apoio à Comunidade de Ceilândia (Acac).

Durante o encontro, Celina destacou a intenção de ampliar as oportunidades de capacitação profissional e de autonomia financeira para mães solo. Segundo ela, o governo pretende destinar recursos específicos a essas mulheres e reforçar as iniciativas de assistência social. As propostas, de acordo com a candidata, já estão previstas no plano de governo.

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“Sou uma governadora muito presente, sempre estive aqui e estou muito feliz de estar aqui, reafirmando os nossos compromissos com as nossas mulheres, com a parte social do nosso governo, que vai ser muito mais forte ainda do que já é”, declarou.

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Celina mencionou a necessidade de ampliar a estrutura de atendimento à primeira infância, com a construção de mais creches e espaços voltados à diversão e ao lazer. A governadora afirmou que os investimentos devem atender às demandas apresentadas pela comunidade durante a agenda em Ceilândia.

Proteção às mulheres

Na área de enfrentamento à violência contra as mulheres, Celina citou programas e iniciativas do Governo do Distrito Federal (GDF), entre eles o aluguel social, o Viva Flor e o aplicativo Mulher Segura DF. Segundo ela, a ferramenta permite que mulheres tenham acesso a mecanismos de proteção e possam buscar ajuda em situações de violência.

A governadora ressaltou a importância de as vítimas denunciarem os casos para que o poder público possa agir. “O mais importante é essa mulher nos avisar para que ela fique protegida”, afirmou.

Celina declarou que o governo tem ampliado os equipamentos de proteção destinados às mulheres e defendeu a continuidade das ações de enfrentamento à violência doméstica. Ela afirmou, ainda, que pretende fortalecer a rede de atendimento e assistência às vítimas no Distrito Federal. O evento reuniu integrantes da comunidade e representantes ligados ao trabalho social desenvolvido pela associação.