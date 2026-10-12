Julio Cesar Ribeiro destaca investimento em esportes

Eleito para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados com mais de 90 mil votos, Julio Cesar comentou sobre seus projetos e sobre o quadro atual da política brasileira - (crédito: cb pdoer)

Reeleito para o terceiro mandato consecutivo como deputado federal, Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) foi o convidado da programação especial do CB.Poder — Perfil dos eleitos para 2027 —, programa do Correio em parceria com a TV Brasília, desta segunda-feira (12/10). Durante a entrevista, Julio Cesar ressaltou sua atuação em políticas públicas voltadas à prática esportiva no DF e firmou compromisso de continuar atuando nessa área. Às jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira, ele comentou sobre sua atuação na defesa das mulheres.

Eleito para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados com mais de 90 mil votos, ele comentou sobre o quadro atual da política brasileira. “Estamos vivendo um período de polarização entre direita e esquerda. Vimos isso se refletindo nas urnas em todos os estados. O que me fez chegar à Câmara foi o trabalho que fiz nesses 14 anos em que estou no DF”, disse.

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“Visitamos as cidades praticamente todos os fins de semana. Estamos envolvidos em pautas na defesa da mulher, dos jovens e do esporte. Então, isso fez com que as pessoas se lembrassem de mim, onde quer que eu fosse”, afirmou. Segundo o parlamentar, a diferença entre a sua última eleição foi de mais de 15 mil votos.

Julio Cesar reforçou seu compromisso com projetos que investem nos esportes. “(Esses investimentos) possuem dois caminhos: primeiro, o jovem sai da rua, da marginalidade e se forma com um cidadão; segundo que movimenta a nossa economia”, disse. Ele também destacou grandes eventos esportivos que Brasília recebeu e que tiveram seu apoio, definindo a capital como “a cidade dos esportes”.

Segundo Julio Cesar, quando começou sua carreira política na capital, muitos atletas reclamavam da falta de oportunidade para crescer como profissional na cidade. “Hoje, o atleta não precisa sair de Brasília para ir a algum clube. Agora, nós temos bolsa atleta, temos lei ao incentivo ao esporte e temos um programa chamado ‘Compete Brasília’ para ajudar os atletas a competirem fora da capital”, afirmou

Apesar dos avanços, ele admitiu que há muito a avançar. “Muitas vezes, o esporte fica em segundo plano. Na minha opinião, deveria ocupar o primeiro lugar, porque envolve educação, segurança pública e saúde”, assinalou.

O deputado comentou, ainda, sobre seus projetos voltados à proteção das mulheres. “Elas têm sofrido muito com a violência. Essa pauta não tem diminuído. No último mandato, conseguimos trazer mais recursos para Brasília e construímos quatro Casas da Mulher Brasileira — Recanto das Emas, Sobradinho II, São Sebastião e Sol Nascente”, comentou. Julio Cesar reforçou que irá trabalhar para construir mais quatro unidades dessas casas de proteção em seu próximo mandato.

Assista à entrevista completa: