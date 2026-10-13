"A campanha é do povo": Grass ganha adesão no Riacho Fundo I e defende metrô e VLT

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal, visitou, nesta terça-feira (13/10), mais Casas de Leandro e Lula, iniciativa que transforma residências de apoiadores em pontos de apoio e divulgação das candidaturas.

Desta vez no Riacho Fundo I, Grass afirmou que pretende intensificar a campanha de rua nos últimos dias antes do segundo turno, apostando no engajamento de eleitores que ainda não decidiram o voto. Segundo ele, a iniciativa das “casas do Leandro e Lula”, lançada na segunda-feira (12/10), já havia recebido mais de 600 pedidos de inscrição. “A campanha é do povo, de todo mundo que quer melhorar Brasília”, declarou.

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O petista afirmou que pretende apostar em uma campanha comunitária, baseada na participação de moradores, em contraponto ao poder econômico e à estrutura do governo. “A nossa aposta é o cidadão comum, é o eleitor, a pessoa que não necessariamente é militante, não necessariamente é partidária, mas que simpatiza e que acredita no nosso projeto”, disse.

Segundo o candidato, a ideia é transformar apoiadores em participantes ativos da campanha, com distribuição de materiais e mobilização de vizinhos.

Propostas

Para o Riacho Fundo I, o candidato destacou demandas da região nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego. Ele criticou a lotação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e afirmou que faltam profissionais para atender à população.



Grass também defendeu apoio a pequenos empreendedores para fortalecer a economia local e permitir que os moradores trabalhem mais perto de casa. “O Riacho Fundo é uma cidade que tem muito potencial, mas que ainda precisa de investimento, e nós vamos cuidar daqui”, afirmou.

Para ampliar a mobilidade no Distrito Federal, Grass defendeu a expansão do transporte sobre trilhos, com novas linhas de metrô e adoção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em outros trechos.

“O nosso grande projeto é ampliar a mobilidade urbana no Distrito Federal, com trilhos. A gente precisa sair do modelo dos carros e ir para o modelo dos trilhos. Uma questão fundamental é a ligação do Riacho Fundo 1 com o Riacho Fundo 2. Uma via expressa que possa conectar as duas regiões”, destacou.

Para o candidato, melhorar o transporte significa permitir que os moradores enfrentem menos congestionamentos e cheguem mais rapidamente ao trabalho. “Esse é o meu compromisso: vamos mudar essa cidade”, declarou.

